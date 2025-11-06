فن ومشاهير

نجوى كرم تحقّق الـ Sold Out لحفلين متتاليين في سيدني

القاهرة - محمد ابراهيم - مرّة جديدة، تثبت شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم أنها عنوان للحضور الطاغي والنجاح الجماهيري، بعدما أعلنت إدارة مسرح دارلينغ هاربور – مركز المؤتمرات الدولي في سيدني عن نفاد جميع تذاكر الحفلين المقررين يومي 7 و8 نوفمبر، وسط إقبال كبير من جمهورها في أستراليا والجاليات العربية المتشوّقة للقاء صوتها الأصيل.


وقد وصلت نجوى كرم إلى سيدني يوم أمس، حيث استقبلها محبوها بحفاوة لافتة استعدادًا لأمسيتين فنيّتين يُنتظر أن تكونا مفعمتين بالطرب والفرح والبهاء الذي يرافقها في كل إطلالة.


ويأتي هذا النجاح امتدادًا لحفلها المميّز في دبي أوبرا الذي شهد أيضًا نفاد التذاكر بالكامل، وحقق أصداء واسعة عبّرت عن مكانتها المتفرّدة في قلوب جمهورها ومحبي الفن العربي الأصيل.

