هيدي كرم تخطف القلوب بإطلالة كاجوال ساحرة

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة هيدي كرم مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها، بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” صورًا جديدة أظهرت فيها إطلالة كاجوال جذابة تجمع بين الأناقة والعفوية، لتتحول في ساعات قليلة إلى محور حديث الجمهور.

إطلالة هيدي كرم

ظهرت هيدي كرم بإطلالة أنيقة ومفعمة بالحيوية، حيث اختارت ملابس كاجوال عصرية أبرزت ملامحها الطبيعية وجمالها الهادئ، دون تكلف أو مبالغ، ونسّقت اللوك بطريقة تعكس ذوقها الرفيع وثقتها بنفسها، لتؤكد أن الجمال في التفاصيل البسيطة.

وأرفقت الصور بتعليق عفوي لاقى تفاعلًا واسعًا، حيث كتبت: “لما اللبس يفاجأك ويطلع حلو”.

حضور لافت على السوشيال ميديا

لا يقتصر تميّز هيدي كرم على إطلالاتها فقط، بل يمتد إلى أعمالها الفنية التي تحقق نجاحًا متتاليًا في السنوات الأخيرة، فقد استطاعت أن توازن بين الاختيارات الجريئة والأدوار التي تترك أثرًا في الجمهور، لتثبت أنها فنانة تعرف طريقها جيدًا.

اخر اعمال هيدي كرم

شاركت هيدي مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس” (2025)، وقدّمت من خلاله دورًا مؤثرًا ضمن أحداث درامية مشوّقة لاقت تفاعلًا واسعًا، كما تألقت العام الماضي في مسلسل “الوصفة السحرية” (2024) الذي نال إشادة نقدية كبيرة، بالإضافة إلى ظهورها المميز في فيلم “جوازة توكسيك” (2024) الذي جمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.

وبينا ميعاد 2

وكانت هيدي قد شاركت أيضًا في مسلسل “وبينا ميعاد 2” الذي عُرض قبل شهر رمضان الماضي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، من بينهم شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، ومدحت صالح، في عمل اجتماعي تناول العلاقات الأسرية بواقعية وصدق، وجسدت من خلاله أحد الأدوار المؤثرة التي تركت بصمة واضحة لدى المشاهدين.