جهاد حسام الدين تعيد تعريف قوة المرأة في “كارثة طبيعية”

القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت الفنانة جهاد حسام الدين الأنظار في أحدث ظهور لها ضمن مسلسل “كارثة طبيعية”، بعدما تحولت جملتها الشهيرة “أنا بميت ست” إلى واحدة من أكثر العبارات عمقًا في "كارثة طبيعية".

تفاصيل شخصية جهاد حسام الدين:

تجسد جهاد شخصية شروق، أم لسبعة أطفال حديثي الولادة تواجه مسؤوليات تفوق قدرتها، وتعيش صراعًا نفسيًا وجسديًا في ظل ضغوط الحياة اليومية، لكنها ترفض السلبية والاستسلام.

وفي أحد المشاهد مع زوجها (محمد سلام)، تقول بثقة هادئة: “إنت عارف إني بميت ست”، وهي الجملة التي اعتبرها كثيرون تعبيرًا جديدًا عن القوة الأنثوية بعيدًا عن المقارنات التقليدية.

قدمت جهاد حسام الدين من خلال دورها صورة صادقة للمرأة التي توازن بين التعب والعمل والمسؤولية، لتجسد نموذجًا يشبه كثيرًا من الأمهات اللواتي يواجهن الحياة بقوة وهدوء في آنٍ واحد.

أحداث مسلسل كارثة طبيعية:

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض