نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صداقة فنية تُضيء سماء وهران بين منذر رياحنة وياسر جلال: حب واحترام متبادل يُجسّد أروع معاني الوفاء في الفن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في لحظة استثنائية خرجت عن كل نطاق المألوف، خطف النجم الأردني منذر رياحنة والنجم المصري ياسر جلال الأضواء في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر، ليس فقط بتكريمهما المميز، بل بالمشهد الإنساني والراقي الذي جمعهما على هامش الحفل، حيث امتزجت كلمات الإشادة بالحب الصادق والاحترام المتبادل في لحظة صادقة أمام الحضور.

بدأ المشهد حين صعد ياسر جلال إلى المسرح لتكريم منذر رياحنة، فكانت كلماته مليئة بالمحبة والاعتزاز، مؤكدًا أن “منذر ليس مجرد فنان عظيم، بل إنسان صادق يحمل بداخله طاقة من النُبل والرجولة، وإن الفن العربي يفتخر بأمثاله”. وتابع جلال قائلاً: “النجاح الحقيقي مش في الجوائز، لكنه في القلوب اللي بتحبك، ومنذر واحد من الناس اللي كل اللي يعرفوه بيحبوه بصدق”.

ولم تمر لحظات حتى ردّ عليه منذر رياحنة بكلمات مؤثرة وهو يحييه وسط تصفيق الجمهور قائلًا: “ياسر جلال أخ وصديق قبل ما يكون نجم كبير، وهو من الناس اللي وجودهم في حياتنا بيعلمك معنى الوفاء، ويخليك تصدق إن الشهرة ممكن تجمع مش تفصل”. وأضاف رياحنة: “الفن الحقيقي هو إنك تفرح لغيرك، وتقدّر تعب زميلك، وياسر جلال مثال مشرف للفنان العربي الأصيل”.

تلك اللحظة التي جمعت النجمين على المسرح تحولت إلى مشهد من الإنسانية والوفاء الفني، عكست جوهر الصداقة الحقيقية التي تتخطى الحدود والمسافات، وترسخ أن المحبة الصادقة أقوى من أي منافسة مهنية.

الجمهور الجزائري بدوره تفاعل بحرارة مع هذا الموقف الذي حمل طاقة حب ودفء نادر في زمن يغلب عليه التنافس، فوقف الحضور احترامًا لهما، بينما التقطت عدسات المصورين لقطات ستظل عالقة في ذاكرة المهرجان لسنوات طويلة.

الجدير بالذكر أن الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي شهدت حضورًا فنيًا عربيًا واسعًا، وتكريم عدد من النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم، لكن تميزت لحظة رياحنة وجلال بأنها لم تكن مجرد تكريم، بل درسًا في الإنسانية والوفاء بين رمزين من رموز الدراما العربية.

واختتمت الأمسية بأجواء من البهجة والتقدير، فيما أكد كثير من النقاد أن تلك اللحظة “خرجت عن أي نطاق”، لأنها لم تُكرّم نجمين فقط، بل كرّمت قيمة الصداقة والمحبة في زمن قلّ فيه الوفاء.