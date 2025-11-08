نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هامبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، مع نظيره هامبورج، مساء اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد هامبورج في المركز الثالث عشر في الجدول برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هامبورج في الدوري الألماني

ومن المقرر أن يلتقي فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره هامبورج، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وهامبورج

والجدير بالذكر أن قناة mbc action هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني، وسيتم بث مباراة بوروسيا دورتموند ضد هامبورج عبر هذه القناة بشكل حصري.