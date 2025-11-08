نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، ضيفا ثقيلا على نظيره يونيون برلين، مساء اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين في الدوري الألماني

وستقام مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، مساء اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025، على ستاد “دير آلتن فورشتراي".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة؛ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

ويمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين على قناة “MBC أكشن”، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، بالإضافة إلى منصة “شاهد.