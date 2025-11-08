نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن أغنيتها الجديدة "تراكمات".. وتألق مستمر بين الغناء والتمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت النجمة مي سليم بعيد ميلادها، الذي وافق الخميس الماضي، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك مجموعة من الصور من الاحتفال، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة بفستان قصير يجمع بين اللونين الأسود والأبيض أمام تورتة عيد الميلاد، وعلقت ببساطة: «عيد ميلادي».

مي سليم تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

الفنانة مي سليم

وكانت مي قد لفتت الأنظار مؤخرًا خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أُقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر، حيث حضرت عددًا من الفعاليات من بينها حفل الافتتاح، وعرض فيلم "هابي بيرث داي"، وندوة المخرج الكبير شريف عرفة، وخطفت الأنظار بإطلالاتها الجذابة التي عكست ذوقها وأناقتها المعتادة.

أحدث أغاني مي سليم "تراكمات"

وتستعد مي حاليًا لطرح أحدث أغانيها بعنوان "تراكمات" خلال الشهر المقبل، وهي أغنية درامية من ألحان مدين، انتهت من تسجيلها مؤخرًا، ومن المقرر أن تُطرح على طريقة الفيديو كليب ضمن خطتها لإطلاق مجموعة من الأغاني المنفردة خلال الفترة المقبلة.



آخر أعمال مي سليم الغنائية

آخر أعمال مي الغنائية كانت أغنية «اتعلقت بيه» التي صدرت في عيد الفطر الماضي، من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها في تركيا تحت إدارة المخرج زياد خوري على مدار يومين.



أبرز أعمال مي سليم السينمائية والدرامية

أما على الصعيد الدرامي والسينمائي، فقد قدمت مي سليم خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها مسلسلات «الأب الروحي»، «حواديت الشانزليزيه»، «نصيبي وقسمتك»، «اللهم إني صايم»، «خيانة عهد»، «طريق الخير»، «السيدة الأولى»، و«عوالم خفية».

وفي السينما تألقت في أفلام مثل «الديكتاتور»، «كباريه»، «اللمبي 8 جيجا»، «فزاع»، «محمد حسين»، و«زنقة ستات»، لتؤكد من خلال تنوع أعمالها أنها نجمة تجمع بين جمال الحضور، وخفة الظل، والموهبة الحقيقية التي جعلتها تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب الجمهور.