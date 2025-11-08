نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي يخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من "ساندرو باريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



لفت الفنان نور النبوي الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة في أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شارك جمهوره مجموعة صور جديدة أظهر فيها حسه العالي في اختيار الأزياء.

إطلالة نور النبوي

ظهر النبوي مرتديًا جاكيت جلد بني لامع من توقيع دار الأزياء Sandro Paris، نسّقه مع تيشيرت أبيض بسيط وبنطال فاتح اللون، ليُبرز توازنه بين الكلاسيكية واللمسة العصرية التي تميز ذوقه في الموضة.

نور النبوي يخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من "ساندرو باريس"

الفنان نور النبوي

الإطلالة جاءت في أجواء ليلية دافئة، زادتها الإضاءة الهادئة ونظرته الواثقة جاذبية، مما جعل الصور تحقق تفاعلًا واسعًا بين جمهوره، الذين أشادوا بجمال إطلالته وذوقه الرفيع.

واختار نور النبوي موسيقى “The Battle of Kerak” من فيلم Kingdom of Heaven لترافق الفيديو، في اختيار يعكس روح القوة والهدوء التي اتسمت بها الجلسة التصويرية.

نور النبوي يتألق في أحدث ظهور له

الإطلالة الأخيرة تؤكد أن نور النبوي لا يلفت الأنظار بأدائه الفني فقط، بل أيضًا بأسلوبه الأنيق وحضوره اللافت الذي يجمع بين البساطة والرقي.



تفاصيل فيلم نور النبوي الجديد



تعاقد الفنان نور النبوي مؤخرًا على بطولة الفيلم الإماراتي «City of Life 2»، ليكون الممثل المصري الوحيد ضمن أبطال العمل، الذي بدأ تصويره مؤخرًا في الإمارات. الفيلم من تأليف وإخراج علي مصطفى، ويشارك فيه عدد من النجوم من أمريكا وتركيا ودول أخرى. ويأتي الجزء الجديد بعد مرور 16 عامًا على عرض الجزء الأول عام 2009، الذي تناول قصة شاب عربي يعيش في دبي ويخوض صراعًا مع هويته وثقافته وسط الطابع الغربي للمدينة، متقاطعًا مع حكايات شخصيات من ثقافات مختلفة في إطار درامي إنساني



آخر أعمال نور النبوي



وكان آخر أعمال نور النبوي هو فيلم الحريفة 2، وهو من نوعية الأفلام الاجتماعية الشبابية اللايت، ويحمل العديد من المفاجآت، حيث يشهد التحاق نور النبوي وشلته المعروفة بالحريفة بالجامعة، وتشهد حياتهم العديد من التغيرات، كما ينافسون على إحدى البطولات الجديدة الخاصة بالجامعات على مستوى العالم، ويخوض نور النبوي الذي يقدم شخصية ماجد في العمل تجربة الاحتراف الأوربي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي.

أبطال فيلم الحريفة 2



والفيلم يحمل عنوان الريمونتادا، ومن بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة، دونا إمام، وغيرهم من الشباب، مع ضيوف الشرف آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال وإنجي كيوان ومايكل أوين والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، والعمل من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.