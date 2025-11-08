نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شيبة يودّع عمته بكلمات مؤثرة وهذا ما قاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الفنان الشعبي أحمد شيبة، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمته، في رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدانها، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة عمتي الحبيبة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ولا تنسوها من صالح دعائكم." وقد تفاعل جمهوره ومتابعوه مع المنشور، مقدمين له خالص التعازي والمواساة في مصابه الأليم.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد شيبة حضوره القوي على الساحة الفنية، بعد طرحه مؤخرًا فيديو كليب "باب الجدعنة"، الذي جمعه بالمطربة مروة نصر والمطرب الشعبي عنبة. الأغنية لاقت صدى واسعًا فور صدورها على المنصات الموسيقية، وحقق الثلاثي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي أشاد بكلمات الأغنية الجديدة وأسلوبها المختلف.

أغنية "باب الجدعنة" من كلمات حازم إكس، وألحان مونتي، وتوزيع وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وكوليبكس بوي. وظهر النجوم الثلاثة في الكليب بإطلالة مميزة وأجواء شبابية جذبت الأنظار، وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا الذين رددوا مقطع الأغنية الشهير: "قفلنا باب الجدعنة × قفلنا باب الطبطبة."

وأكد كل من أحمد شيبة ومروة نصر وعنبة سعادتهم الكبيرة بالتعاون سويًا، مشيرين إلى أن الأغنية تمثل تجربة جديدة ومختلفة تجمع بين أكثر من لون موسيقي في عمل واحد، ما جعلها أقرب إلى قلوب الجمهور.