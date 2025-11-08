نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تغني أمام الأهرامات في ليلة استثنائية مطلع ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم أمام سفح الأهرامات يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل، في ليلة موسيقية تُعيد سحر الأصالة إلى أحضان التاريخ، وتجمع بين عراقة الحضارة المصرية وجمال الصوت الأصيل الذي اشتهرت به «صوت مصر».

ومن أمام أعظم معالم العالم، تلتقي أنغام بجمهورها لتقدّم باقة من أجمل وأشهر أغانيها التي خلدت اسمها في وجدان الملايين من عشاقها في مصر والعالم العربي، في أجواء فنية راقية تليق بمكانتها ومسيرتها المضيئة في سماء الغناء العربي.



مشاركة المايسترو هاني فرحات الحفل

ويشاركها في الحفل المايسترو الكبير هاني فرحات، الذي يقود الأوركسترا المصاحبة لها، ليمنح الجمهور تجربة موسيقية متكاملة تمزج بين الإحساس والفخامة، في ليلة يُتوقع أن تكون من أضخم حفلات نهاية العام من حيث الحضور الجماهيري والتنظيم.



أحدث أعمال أنغام الغنائية

أما أحدث أعمال أنغام الغنائية، فكان أغنية «سيبك إنت» التي حققت نجاحًا واسعًا بعد طرحها مؤخرًا، من كلمات جمال الخولي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وقدمت فيها إحساسها المعتاد الذي يلامس الوجدان.



كما أصدرت مؤخرًا أيضًا أغنية «هو نفس الشوق» التي أعادت بها التعاون مع عمر طاهر وعمر خيرت، وحققت صدى كبيرًا بفضل عمق كلماتها وروعة موسيقاها.

ليلة الأهرامات المنتظرة تعد وعدًا جديدًا من أنغام لجمهورها، تؤكد فيه أنها لا تزال صوت مصر الأول الذي يجمع بين الأصالة، الإحساس، والقدرة على تجديد السحر في كل مرة تصعد فيها إلى المسرح.