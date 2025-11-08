نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بـ "حياة نرجس".. وتخوض أجرأ أدوارها في دراما رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها، وقّعت النجمة ريهام عبد الغفور رسميًا عقود بطولة مسلسلها الجديد "حياة نرجس"، لتعود بقوة إلى سباق دراما رمضان 2026 عبر عمل يحمل طابعًا اجتماعيًا مشوّقًا من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش لصالح المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل الجديد ينتمي إلى نوعية الـ15 حلقة، ويُقدّم مزيجًا من الدراما الواقعية والتشويق الإنساني، حيث تواصل ريهام تجديد جلدها الفني بعد نجاحها اللافت في مسلسل "ظلم المصطبة" خلال الموسم الماضي، الذي خطفت به الأنظار بأدائها الصادق وتفاصيل شخصيتها المركّبة.

ويعمل صناع المسلسل حاليًا على استكمال التعاقدات مع باقي أبطال العمل، تمهيدًا لانطلاق التصوير قبل نهاية العام الجاري، في وقت تتكتّم فيه ريهام على تفاصيل شخصية "نرجس" التي وصفتها بالمختلفة والمليئة بالمفاجآت، مؤكدة أنها تمس قلوب الناس وتُثير نقاشًا حول قضايا اجتماعية حساسة.

ولم تكتفِ ريهام بالحضور الدرامي فقط، إذ تستعد أيضًا لتجربة سينمائية جريئة ضمن فيلم "خريطة رأس السنة"، الذي تجسّد فيه شخصية امرأة مصابة بمتلازمة داون تخوض رحلة إنسانية مليئة بالتحديات في أوروبا، بمشاركة محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، والطفل آسر، في تجربة وُصفت بأنها من أكثر أدوارها عمقًا وإنسانية.

كما تنتظر ريهام عرض فيلمها الكوميدي "برشامة" أمام هشام ماجد، الذي يتناول قضية الغش في الامتحانات بشكل ساخر، إلى جانب مسلسلها المرتقب "سنجل ماذر فاذر"، لتواصل بذلك عامًا حافلًا بالمفاجآت والتنوّع الفني