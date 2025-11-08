نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مروة نصر تستعد لطرح "روحي" وظهور عائلتها لأول مرة معها بالكليب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانه مروة نصر البرومو الدعائي لاحدث أغانيها بعنوان "روحي" والذي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبله علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي.

تفاصيل أغنية “روحي”

"روحي" من كلمات إيهاب عبد العظيم والحان سامر أبو طالب وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر ماهر صلاح وتصميم الفيديو محمود صبري.

تصريحات مروة نصر

وقد تظهر مروة خلال الفيديو مع زوجها وأولادها في حاله من الحب والعلاقات العائلية وقد أضافت "مروة" في بيان صحفي لها أن هذه الأغنية لها طابع خاص بالنسبة لها وتحبها كثيرًا وذلك لأن أول مرة يظهر معها عائلتها في عمل فني وتتمنى أن تنال إعجاب جمهورها.