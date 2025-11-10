زفاف المطربة آية عبد الله والمخرج محمد العروسي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت المطربة آية عبدالله، بزفافها على المخرج محمد العروسي في حفل عائلي جمع بين الأصدقاء والأقارب وعدد من النجوم.

تميز الحفل بأجوائه الحميمية والفرحة الكبيرة التي عمت الحضور، وكان من بين الحاضرين مستشارها الإعلامي عصام ميلاد نصرالله والإعلامية هانيا محسن.

أغنية “كوشة واحدة”

خلال الحفل، أدهشت آية عبد الله الحضور بأدائها لأغنيتها الجديدة "كوشة واحدة"، التي طرحها خصيصا بهذه المناسبة. الأغنية عبرت عن مشاعر الفرح والحب العميق، ولاقى أداؤها إعجاب وانبهار كل من حضر، خاصة مع الكلمات العذبة التي كتبها الشاعرة مروة مغربي وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن وهندسة صوت محمد جودة.

تعد هذه الأغنية إضافة جديدة لمسيرة آية عبد الله الفنية، التي تضم سابقا عدة نجاحات منها أغنية "و أو "، وأغنية "أرض الخير"، وأغنية "سمعني كمان"، بالإضافة إلى أغنية "عم المغرور"، التي طرحتها عبر قناتها على اليوتيوب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كلمات الأغنية

تعكس كلمات أغنية "كوشة واحدة" عمق العلاقة والحب بين الزوجين، حيث تقول كلماتها:

جنب بعض ف كوشه واحده

جه ونيس مابقاش ف وحده

واللى جاى هيبقى فرحه

معاك حبيبي الدنيا أحلى

الكلمات تتحدث عن فرحة العيش المشترك والدفء الذي يجمع بين الزوجين، وتعبر عن التفاؤل بمستقبل مشترك سعيد.

تخللت الأغنية مشاهد مؤثرة ومليئة بالحنان، مما جعل الأغنية تحفة فنية تعكس نبض القلب وتصل إلى أعماق المحبين.

بهذا الشكل، حفل زفاف آية عبد الله لم يكن مجرد مناسبة عائلية فحسب، بل كان مناسبة فنية بامتياز وفكرة مميزة في تقديم الأغنية داخل أجواء الاحتفال، مما زاد من تأثيرها وترك بصمة محببة لدى الجمهور الذين ينتظرون المزيد من النجاحات من هذه المطربة الصاعدة.