نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفير ملصقات ارشادية داخل اللجان الانتخابية بالجيزة لتسهيل عملية الإدلاء بطريقة صحيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير لوحات ارشادية وملصقات داخل مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، وذلك لتسهيل عملية الادلاء بالصوت الانتخابي بطريقة صحيحة، من خلال شرح مبسط للإجراءات بدءا من التحقق من الهوية مرورا باستلام بطاقة الاقتراع وانتهاءا بوضعها في الصندوق، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتفادي أي أخطاء أثناء التصويت.

ووفرت المقار الانتخابية في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الجيزة كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم على الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم دون عناء. وشهدت المقار الانتخابية حرصًا واضحًا من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية لتقديم الدعم والمساعدة لجميع الناخبين، حيث تواجد عدد من المتطوعين والعاملين لمرافقة كبار السن منذ دخولهم المقر وحتى انتهاء عملية التصويت، كما تم تهيئة المداخل والممرات لتسهيل حركة الكراسي المتحركة، وتوفير مقاعد انتظار مخصصة لكبار السن.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات المرحلة الأولى والتى تتمثل فى:

(الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد -بني سويف – المنيا – أسيوط -سوهاج -قنا – الأقصر – أسوان -البحر الأحمر -الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح

