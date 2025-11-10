نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب: المشاركة واجب وطني وتجسيد لوعي المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في اللجنة الفرعية المنعقدة بمدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، ضمن المرحلة الأولى التي انطلقت صباح اليوم في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة عقب الإدلاء بصوتها أن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن، داعية جميع الناخبين من الشباب والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى التوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

شكر للقضاة وأجهزة الدولة والمواطنين المشاركين

وقدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر لأعضاء اللجان الانتخابية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة في تنظيم العملية الانتخابية وتأمينها، مشيدة في الوقت ذاته بالمواطنين الذين حرصوا على المشاركة.

وأكدت أن الإقبال على التصويت يعكس وعي الشعب المصري وثقته في مؤسسات الدولة، ويجسد إرادة أمة اختارت أن تكون شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل وطنها.

