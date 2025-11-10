نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء فهمي تطلق برنامجين جديدين على قناة «شرم» الفضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة «شرم» الفضائية عن انطلاق برنامجين جديدين تقدّمهما الإعلامية شيماء فهمي زكريا، يحمل الأول عنوان «نجوم السياحة»، والثاني «بصيرة القلب»، في خطوة تُعزّز من حضور القناة في المشهد الإعلامي من خلال محتوى يجمع بين الترفيه والتأثير المجتمعي.

يأتي برنامج «نجوم السياحة» في إطار دعم وتنشيط السياحة داخل مصر والعالم العربي، حيث يستضيف نخبةً من رواد السياحة وأصحاب المبادرات المبتكرة في مجالات الشركات والفنادق والمشروعات السياحية الناجحة.

ويقدّم البرنامج محتوى ميدانيًا متنوعًا يستعرض تجارب حقيقية وقصص نجاح ملهمة، إلى جانب تسليط الضوء على جمال المدن والمعالم السياحية في مختلف أنحاء الوطن العربي.

أما برنامج «بصيرة القلب» فهو عمل إنساني اجتماعي يهدف إلى تسليط الضوء على قصص الناس المنسيين والمحتاجين والموهوبين، ويقدّم حلولًا واقعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتمكين الأفراد وإبراز قدراتهم في مواجهة التحديات وتحقيق التميز في مجالات الحياة المختلفة.

وأوضحت شيماء فهمي أن الهدف من البرنامجين هو تقديم محتوى مؤثر ومهني على مستوى عالٍ من الاحترافية، يعكس رؤية قناة «شرم» في خدمة المجتمع ودعم رسائل التنمية المستدامة، سواء عبر الترويج للسياحة أو من خلال طرح مبادرات إنسانية حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الناس.

ويُعرض البرنامجان عبر شاشة قناة شرم الفضائية، مع تغطية رقمية موسّعة على صفحات القناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتيح للجمهور متابعة الحلقات والمشاركة في نشر قصص النجاح والمبادرات الإنسانية التي تستحق تسليط الضوء.