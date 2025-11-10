أحمد زعيم.. ومحمد فؤاد هل "فى قنبلة فى السكة ؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - التقى الفنان الملحن والمطرب أحمد زعيم، بالنجم الكبير محمد فؤاد فى الاستوديو الخاص به، ونشر زعيم صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" وكتب معلقا: "صدفة خير من الف ميعاد مع الفنان الكبير #محمد_فؤاد".



وعقب نشر الصورتين ثار الجدل والنقاش، بين العديد من المتابعين، عبر السوشيال ميديا وتساءلوا ماذا كان يقصد زعيم فى منشوره ؟.. وانقسم الجمهور حول هذا اللقاء هل هو حقيقة صدفة فقط، أم أنه هناك عمل فنى جديد سيجمع بين زعيم وفؤاد ؟.



وتفاعل الجمهور بالتعليقات الإيجابية، التى تمنت لهما النجاح.. ومن بين التعليقات: " فؤاد وزعيم يبقى في قنبله في السكه".. " اجمل فنان واجمل احساس محمد فؤاد مع الفنان الزعيييم".. "منتظرين تعامل فني قريب".. "منور الدنيا يا فنان يا كبير مع محمد فؤاد الجامد يللا عايزين أغاني".." الله عليك يا زعيم".. من المؤكد أن الأيام القادمة ستحل اللغز، وتكشف عن توقعات الجمهور، والذى تمنى عودة الفنان الكبير محمد فؤاد إلى الساحة الفنية بأعمال جديدة من ألحان الفنان أحمد زعيم.