بدء الاستعدادات الخاصة لريد كاربت "السلم والثعبان ٢"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك”، وذلك بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول الذي ترك أثرًا كبيرًا في وجدان جمهور السينما المصرية.

ومن المقرر أن يقام مؤتمر صحفي بعد قليل ثم الريد كاربت الخاصة بأبطال الفيلم

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم، يتصدرهم عمرو يوسف وأسماء جلال، ويشارك في البطولة كل من ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

وقد صرّح المنتج موسى عيسى أن فيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك” لا يُعد امتدادًا مباشرًا للجزء الأول، بل هو عمل جديد بقصة وشخصيات مختلفة، لكنه يحتفظ بروح الفيلم الأصلي. وأكد أن الفيلم سيقدم معالجة معاصرة وجريئة للعلاقات العاطفية، بأسلوب يعكس نبض الجيل الحالي وطبيعته الشبابية، ما يجعل من التجربة فريدة ومميزة في نوعها.

الفيلم من إنتاج شركة RAW Entertainment، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.