العالم اليوم - كشف تفاصيل "خطة سرقة الميغ 31".. دولتان بمرمى روسيا

انتم الان تتابعون خبر كشف تفاصيل "خطة سرقة الميغ 31".. دولتان بمرمى روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:28 صباحاً - أفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأنه أحبط مخططا من قبل عملاء أوكرانيين وبريطانيين لتحريض طيارين روس على سرقة طائرة ميج-31 مسلحة بصاروخ كينغال فرط صوتي مقابل 3 ملايين دولار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الطائرة المخطوفة كان من المقرر أن تطير باتجاه قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في مدينة كونستانتا الرومانية، حيث كان من الممكن أن تسقطها الدفاعات الجوية.

وذكر الجهاز أن أوكرانيا وبريطانيا خططتا "لاستفزاز" واسع النطاق باستخدام الطائرة المخطوفة، وأن المخابرات العسكرية الأوكرانية سعت لتجنيد طيارين روس مقابل 3 ملايين دولار لسرقة المقاتلة.

وبث التلفزيون الحكومي صورا لرسائل وتسجيلات لشخص قيل إنه يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية والبريطانية وعرض 3 ملايين دولار على طيار روسي لقيادة طائرة ميغ إلى أوروبا كما عُرض على الطيار الحصول على جنسية.

وصاروخ كينجال الروسي هو صاروخ باليستي يُطلق من الجو وتصفه موسكو بأنه فرط صوتي، وهو قادر على الطيران بسرعات عالية للغاية والمناورة خلال اتخاذ مسارات الطيران مما يجعل تعقبه واعتراضه صعبا على الدفاعات الجوية.