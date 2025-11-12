الرياض - كتبت رنا صلاح - احتفلت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين بانتهاء تصوير فيلمها الجديد “إذما”، من خلال مجموعة من الصور مع فريق العمل، مؤكدة أن العمل من أقرب الأعمال إلى قلبها، وشخصية “سيرا” التي تقدمها في صغرها تحمل تفاصيل شخصيتها وروحها الحقيقية.

جيسيكا حسام الدين تحتفل بانتهاء تصوير فيلم “إذما”

وأوضحت جيسيكا أن تصوير جميع مشاهدها في مسلسل “أندر إيدچ” سيستمر يومين فقط، قبل الانتهاء من العمل بالكامل، مشيرة إلى انشغالها المتواصل بين السينما والتليفزيون.

وشاركت جيسيكا الصور مع كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، المخرج محمد صادق، والمنتج هاني أسامة، في أجواء احتفالية داخل موقع التصوير.

فيلم “إذما” مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، وتدور أحداثه حول اكتشاف الذات واستعادة الشغف بالحياة، ويروي قصة “عيسى الشواف”، رجل يعيش حياة رتيبة بعد انفصاله، تنقلب حياته رأسًا على عقب في عيد ميلاده عند لقاء صديقة طفولته “سيرا”، التي تمنحه أشرطة فيديو قديمة من مراهقته، ليجد نفسه أمام رسائل من نفسه الشابة يأمره بتنفيذها لإعادة اكتشاف ذاته.

يُذكر أن الفيلم يجمع بين عناصر الدراما والكوميديا والرومانسية، ويستعد للعرض خلال الفترة المقبلة.