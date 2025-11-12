الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو جديد عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram، ظهرت فيه ترقص على أغنية “أنا مش فاضلكوا” لأحمد شيبة، وعلقت على الفيديو قائلة: “ادعولي ما أنا اللي مكبركوا”.

هيدي كرم تشارك جمهورها بفيديو جديد وهي ترقص على أغنية أحمد شيبة

وفي الفيديو، ترددت هيدي على كلمات الأغنية المميزة، وأكدت أنها ستفاجئ جمهورها ببعض الأمور الغريبة بشكل مختلف، مع تأكيدها على الاحتفاظ بما تقوله لنفسها، وهو ما جذب انتباه متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وربط بعض المتابعين اختيار هيدي للأغنية بظهور اسم أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، خاصة بعد احتفال مي بعقد قرانها على تيمور مؤخرًا، ويُذكر أن أحمد تيمور كان صديقًا مقربًا لهيدي كرم وظهر معها في أكثر من مناسبة، منها مهرجان الجونة 2024.

على صعيد آخر، تستعد هيدي كرم للعرض الجديد للجزء الثاني من مسلسلها “وتر حساس” إلى جانب غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، كمال أبو رية، ومحمد محمود عبد العزيز، ضمن فريق عمل يضم مجموعة من نجوم الدراما المصرية.