الرياض - كتبت رنا صلاح - فاجأت الفنانة ومقدمة البرامج منال عبد اللطيف جمهورها بخلع الحجاب، حيث ظهرت في فيديو نشره الفنان شريف باهر عبر حسابه على Instagram وهي غير مرتدية للحجاب، وظهرت بشعرها الأسود الطويل الذي اشتهرت به منذ طفولتها في مجال الفن.

منال عبد اللطيف تفاجئ جمهورها بخلع الحجاب بعد 13 عامًا

وكشفت منال أن قرار ارتداء الحجاب كان في عام 2012 أثناء تصويرها لمسلسل “كيد النسا” مع الفنانة فيفي عبده، بعد أن بدأت الالتزام بملابسها وخروجاتها، وأضافت أن زوجها كان أحد أسباب تشجيعها على ارتداء الحجاب. وأوضحت أنها كانت ترتدي الإسدال أثناء تصوير بعض المشاهد قبل أن تلتزم به بشكل كامل، وأن القرار لم يكن مفاجئًا بل نتيجة فترة تأمل وتجهيز.

وتعد منال عبد اللطيف من الفنانات المصريات اللاتي بدأن مسيرتهن الفنية منذ الطفولة، من خلال برامج الأطفال مثل “البرلمان الصغير”، واكتشفها المخرج محمود إبراهيم وقدّمها في مسلسل “بندق وبندقة”، وعرفت أكثر من خلال مشاركاتها في مسلسلات مثل “ضمير أبلة حكمت” مع فاتن حمامة، وفوازير “جدو عبده” مع عبد المنعم مدبولي، بالإضافة إلى أعمال “أرابيسك”، “الأبطال”، “السيرة الهلالية”، و”رياح الماضي”.

يُذكر أن خبر خلع منال الحجاب أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين جمهورها والمتابعين لأخبار الفن.