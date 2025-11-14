الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدرت الفنانة المصرية أنغام مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها برفقة طبيبها المعالج في ألمانيا، الذي أجرى لها مؤخرًا عملية دقيقة في البنكرياس، لتعود إلى الواجهة بعد رحلة علاج طويلة أثارت قلق جمهورها ومحبيها.

أنغام تتصدر الترند بعد ظهورها مع طبيبها بألمانيا .. صور

وخضعت أنغام خلال الأسابيع الماضية لسلسلة إجراءات طبية شملت عمليتين جراحيتين في البنكرياس داخل أحد المستشفيات المتخصصة بألمانيا، فيما امتلأت منصات التواصل برسائل الدعم والدعوات بالشفاء، حيث عبّر جمهورها عن تضامن واسع معها في هذه المرحلة الصحية الدقيقة.

وبعد تجاوزها الوعكة الصحية الأخيرة وتعافيها بشكل ملحوظ، عادت أنغام إلى نشاطها الفني بقوة، فأحيت حفلاً ناجحًا في باريس، ثم حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

وأكدت أنغام في تصريحاتها عقب الحفل عمق ارتباطها بالمملكة وجمهورها، قائلة: "أنا بنت المملكة من زمان.. بغني ليها وفي بيوتها.. وارتباطي الفني والإنساني بالمملكة جزء أصيل من مسيرتي."

وتستعد أنغام لإحياء حفل استثنائي على سفح أهرامات الجيزة يوم الاثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث ستقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع.

وقد أعلنت أسعار التذاكر على النحو التالي: الفضية (2,500 جنيه)، الذهبية (4,500 جنيه)، البلاتينية (6,000 جنيه)، الماسية (8,000 جنيه)، الماسية بلس (10,000 جنيه)، والماسية السوداء (12,000 جنيه).