الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مدينة البترا الأثرية ليلة استثنائية احتضنت خلالها واحداً من أضخم العروض الفنية لهذا العام، حيث أحيا الفنان العربي الكبير كاظم الساهر حفلاً أسطورياً في المدينة الوردية "البترا الصغيرة" وسط حضور كبير من الزوار والجمهور المحلي والعربي الذين توافدوا للاستمتاع بصوت "القيصر" في واحد من أكثر المواقع التاريخية روعة في العالم.

كاظم الساهر يضيء البترا بحفل أسطوري رائع .. فيديو



واستهل الساهر أمسيته بتحية الجمهور والتعبير عن سعادته الكبيرة بالغناء في مدينة البترا، قائلاً إن الوقوف أمام هذا الإرث الإنساني العظيم يشكل تجربة فريدة لأي فنان.



وقدّم "القيصر" خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي رددها معه الجمهور، وسط أجواء مبهرة عمّتها الإضاءة الحديثة المنسجمة مع طابع المكان التاريخي.



وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن إقامة مثل هذه الفعاليات الفنية العالمية في البترا يعكس مكانتها السياحية والثقافية، ويُسهم في تنشيط الحركة السياحية وإطالة مدة إقامة الزوار، وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالنفع على كافة القطاعات والمجتمعات المحلية في البترا.



وأضاف البريزات، أن السلطة تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة لإنجاح الفعاليات الكبرى وتقديم تجربة متكاملة للزوار.



وشهد الحفل إجراءات تنظيمية مميزة لضمان انسيابية الدخول والخروج، إضافة إلى توفير خدمات لوجستية للزوار، ما ساهم في خروج الفعالية بصورة حضارية تليق بمكانة البترا.



ويأتي هذا الحفل، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستضيفها البترا بهدف تنويع المنتج السياحي وتعزيز حضور المدينة على الساحة الفنية الإقليمية والدولية.

