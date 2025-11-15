نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور مفاجئ لهنا شيحة وابناءها يشعل عرض فيلم "شكوى رقم ٧١٣٣١٧" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت السجادة الحمراء في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ظهورًا لافتًا للفنانة هنا شيحة، التي حرصت علي حضور العرض الرسمي لفيلم "شكوى رقم ٧١٣٣٧" برفقة ابنيها، في خطوة أثارت اهتمام الحضور وعدسات المصورين منذ اللحظة الأولى.

هنا شيحة برفقة ابنيها

وجاءت إطلالة هنا شيحة مميزة بفستان وردي متعدد الطبقات، اتسم بتصميم يجمع بين الأناقة والبساطة مع تطريزات دقيقة في منطقة الصدر والخصر، بينما اعتمدت تسريحة شعر قصيرة زادت من جاذبية إطلالتها، ورافقها ابنيها مرتدين بدل سمراء رسمية، ما أضفى على ظهورهما معًا طابعًا عائليًا راقيًا جذب الكثير من الإعجاب.

وجاء حضور الفنانة ضمن فعاليات عرض فيلم "شكوى رقم ٧١٣٣٧" الذي يحظى باهتمام واضح في الدورة الحالية للمهرجان، سواء من النقاد أو رواد الحدث.

قصة فيلم شكوي

وتدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق، لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

ابطال فيلم شكوي

فيلم شكوى 713317 بطولة محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، جهاد حسام الدين، تامر نبيل، محمد رضوان، علي الطيب، وغيرهم.

فعاليات مهرجان القاهرة

ويواصل مهرجان القاهرة السينمائي تقديم عروضه وسط حضور فني مكثف، حيث يشارك عدد كبير من نجوم وصناع السينما من مصر والعالم العربي، ليشهد الجمهور مشاهد متنوعة من الإطلالات والفعاليات، كان من أبرزها ظهور هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء.