نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. منتخب الكونغو الديمقراطية يقضي على أحلام نيجيريا في الصعود لكأس العالم بمشاركة «مايلي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة النهائية من الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم بين المنتخب النيجيري أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط المغربية.

خطف منتخب منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل رسميا إلى الملحق العالمي عن القارة السمراء، وذلك عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط عالي من المنتخب النيجيري، وبالفعل لم تمر سوى ثلاث دقائق، عن إحراز أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب فرانك أونيكا، من تسديدة أرضية ارتدمت في دفاعات منتخب الكونغو الديمقراطية وسكنت داخل الشباك.

استمر ضغط المنتخب النيجيري، والسيطرة على منتصف الملعب، واكتفى منتخب الكونغو الديمقراطية بالتنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

تمكن لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية ميشاك إيليا من تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب بلاده عند الدقيقة 32، بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، جعلت إيليا وجها لوجه أمام مرمى نسور نيجيريا.

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وجاءت أحداث شوط المباراة الثاني أقل نسبيا من الشوط الأول، نظرا لخوف كلا الطرفين من استقبال الهدف الثاني.

كانت الخطورة نسبيا في شوط المباراة الثاني لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية، وكاد اللاعب سيدريك باكمبو أن يسجل الهدف الثاني لكن حارس مرمى منتخب نيجيريا ابعد الكرة عن مرماه.

حل مهاجم فريق بيراميدز ومنتخب الكونغو الديمقراطية فيستون مايلي كبديل عند الدقيقة 60 من أحداث شوط المباراة الأول.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية مقسمة على شوطين.

شهدت الأشواط الإضافية تفوق ملحوظ لمنتخب الكونغو الديمقراطية، نظرا لتراجع منتخب نيجيريا إلى المناطق الدفاعية، كذلك هبوط معدل اللياقة البدنية لدى نسور نيجيريا.

سجل اللاعب فيستون مايلي الهدف الثاني لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية عند الدقيقة 94 من أحداث شوط المباراة الأول الإضافي، ولكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف.

بنفس الطريقة، سجل منتخب الكونغو الديمقراطية من جديد هدفا عند الدقيقة 109، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية.

اتجهت أحداث المباراة إلى الاحتكام لنقطة ركلات الترجيح، لكي تقول كلمتها في المشهد الختامي من الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم في يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تقام مباريات الملحق في شهر مارس 2026.