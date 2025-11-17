نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير.. نجلي مصطفى تعرض للظلم وهو الحارس الأفضل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد شوبير يكشف عن تعرض نجله للظلم خلال تواجد بالأهلي

أوضح الكابتن أحمد شوبير مقدم برنامج "الناظر مع شوبير" عبر قناة "النهار" أن نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، يعد من وجهة نظره أفضل حارس مرمي متواجد في مصر خلال الوقت الحالي.

ظلم إعلامي

وقال شوبير، خلال ظهوره على قناة النهار:«أنا مقتنع تمامًا بأن نجلي مصطفى هو الأفضل، ومن الطبيعي أن أدعمه لأنه تعرض لظلم إعلامي كبير».

وأكد شوبير أن بعض مقدمي البرامج الرياضية دائمًا ما ينتقدون مصطفى بشكل غير منصف.

عرض إسباني

وأضاف شوبير: «مصطفى يحب الدوري الإسباني ويشجع نادي برشلونة، وقد تلقى بالفعل عرضًا من نادٍ إسباني الموسم الماضي، لأن وكيله إسباني».

وأشار شوبير إلى أن الأهلي رفض العرض، مؤكدًا أن رغبته الشخصية هي أن يحترف ابنه في الدوري الإسباني أو الإنجليزي مستقبلًا.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا:«مصطفى لديه حلم واضح وهو اللعب في الدوري الإسباني، ولكن للأسف، تعرّض للكثير من العرقلة رغم أنه كان منافسًا قويًا على لقب أفضل حارس في إفريقيا الموسم الماضي».