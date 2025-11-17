نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه: فضلت منتخب مصر على أستون فيلا.. والقرار أنهى رحلتي في إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس أزمته مع ناديه السابق أستون فيلا بسبب رغبته في الانضمام للفراعنة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، مؤكدًا أن تمسكه بتمثيل المنتخب كان سببًا مباشرًا في رحيله عن النادي الإنجليزي.

وقال تريزيجيه، خلال ظهوره عبر قناة MBC مصر 2:

"عمري ما كنت مدمن شهرة، وبعرف كويس إن اليوم اللي هتنتهي فيه الأضواء جاي لا محالة. اللاعب لازم يحافظ على نفسه وجسمه لأنه آلته الوحيدة في الشغل".

وأضاف: "10 سنين احتراف برا مصر كنت بستنى اسمي في كل معسكر، والمنتخب بالنسبة لي هو حياتي. إحساس ترديد النشيد لا يوصف، واللي ما يزعلش لو اتمنع من المنتخب يبقى مش ماشي صح".

وأوضح تريزيجيه أن مسؤولي أستون فيلا طالبوه بعدم الانضمام لمنتخب مصر في أمم إفريقيا خوفًا من تفاقم إصابته السابقة في الرباط الصليبي، قائلًا:

"قالولي لو اتصبت تاني مش هنعالجك… قلت لهم لو هموت هروح المنتخب. وبعد البطولة مشّوني من النادي، بس أنا اخترت بلدي ومندمتش".

وتابع: "خسرت نهائيين لأمم إفريقيا، ولسه هفضل أحاول لحد ما نرفع الكأس. لازم الجمهور يعرف إن كل اللاعبين والجهاز قايمين بدور كبير، مش محمد صلاح بس".