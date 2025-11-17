نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: صبري كان صاحب قلب أبيض.. وتصريحات السقا كشفت أزمة داخل اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، بالراحل محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، مؤكدًا أنه كان صاحب شخصية طيبة وأخلاق عالية طوال مسيرته داخل وخارج الملعب.

وقال عبدالجليل، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة " cbc"، إن صبري كان لاعبًا كبيرًا، وقلبه أبيض، ولم يسبب أذى لأحد، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا شخصًا حنونًا ومحترمًا. وأضاف أن مظاهر الحب الكبيرة التي ظهرت بعد وفاته كانت بمثابة تكريم إلهي مستحق.

وعلّق عبدالجليل على تصريحات عبد الظاهر السقا بشأن عدم تنفيذ أفكار اللجنة الفنية داخل اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه فوجئ بخروج هذه التصريحات إلى العلن رغم معرفته بأن هذا الواقع موجود بالفعل داخل المنظومة.

وأوضح أنه إذا كانت اللجنة الفنية بلا دور حقيقي فمن الأفضل لها أن تتقدم باستقالتها، مؤكدًا أن وجود أسماء كبيرة داخل اللجنة مثل حلمي طولان، الذي تولى قيادة المنتخب الثاني وحقق نتائج مميزة، يؤكد أن المشكلة ليست في الكفاءات بل في طريقة الإدارة وتنفيذ القرارات.