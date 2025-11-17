نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: تكريم الراحل محمد صبري لازم يكون باحترام.. مش وعود على الهواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادات لطريقة تعامل إدارة الزمالك وبعض اللاعبين مع دعم أسرة لاعب الزمالك الراحل محمد صبري، مؤكدًا أن اللاعب كان معروفًا بتواضعه وابتعاده عن الأضواء طوال مسيرته وحتى بعد اعتزاله.

وقال شبانة، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" عبر قناة cbc، إن مشاهد الحب الكبيرة التي ظهرت بعد وفاة صبري عكست قيمته الحقيقية لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي قدّم لفتة إنسانية راقية بإرسال وفد رسمي من مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة ييس توروب لتقديم العزاء، في مشهد يليق بتاريخ لاعب محترم وسيرته الطيبة.

وانتقد شبانة، التصريحات التي خرجت على لسان البعض في القنوات بشأن جمع تبرعات أو صرف مستحقات لصالح أسرة الراحل، معتبرًا أن مثل هذه الأمور يجب أن تتم بعيدًا عن العلن احترامًا لخصوصية الأسرة. وقال: هل يُعقل أن تُقال مثل هذه الأمور على الهواء؟ هذا ليس تكريمًا.

كما علق على تصريحات بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، الذي قال إنه تلقى توجيهات من هشام نصر بضم أبناء محمد صبري من السكة الحديد إلى الزمالك. وتساءل شبانة: هل هذا الأسلوب صحيح؟ مثل هذه القرارات يجب أن تتم باحترافية وبعيدًا عن الضوضاء الإعلامية.

وأضاف أن النجوم الذين ظهروا على الشاشات متأثرين وباكين كان من الأولى أن يقوموا بمبادرات في السر، والتواصل مع رجال الأعمال لدعم الأسرة دون إعلان أو ضجة إعلامية.

واختتم شبانة حديثه مؤكدًا أن محمد صبري كان لاعبًا موهوبًا، متواضعًا، وخلوقًا، داعيًا له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.