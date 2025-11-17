نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تسقط أمام النرويج برباعية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيطاليا أمام نظيره النرويجي برباعية مقابل هدف في اللقاء القوي المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة 10 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة إيطاليا والنرويج

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيطاليا ونظيره النرويجي برتم سريع وسجل فرانشيسكو بيو اسبوزيتو الهدف الأول لإيطاليا في الدقيقة 11 صنع ديماركو وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0 رغم محاولات النرويج تسجيل هدف التعادل.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيطاليا والنرويج وعادل انطونيو نوسا النتيجة للنرويج في الدقيقة 63 صنع سورلورث وسجل ايرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 78 صنع بوب وعاد هالاند بالهدف الثالث سريعا في الدقيقة 80 وسجل يورجن ستراند لارسن الهدف الرابع في الدقيقة 90 صنعه له تورسبي.

ترتيب مجموعة إيطاليا والنرويج

1- النرويج 24 نقطة

2- إيطاليا 18 نقطة

3- الكيان 12 نقطة

4- استونيا 4 نقاط

5- مولدوفا نقطة