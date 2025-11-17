نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد "علي كلاي" في رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد العوضي لأحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "علي كلاي"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور أحمد العوضي

ونشر "العوضي" صورة من كواليس تصوير المسلسل، معلقًا عليها: "علي كلاي حضر، دغدغة في رمضان إن شاء الله".

أبطال وصناع مسلسل "علي كلاي"

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد العوضي الفنانة درة إلى جانب يارا السكري ورحمة محسن، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة«سينرجي»، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال نوفمبر المقبل.



آخر أعمال أحمد العوضي

الجدير بالذكر أن العوضي قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل"، الذي قدم خلاله شخصية شاب صعيدي هارب من عائلته، ليبدأ من الصفر في مصنع رخام بمنطقة شق الثعبان، ويقع في حب فتاة تُدعى "كناريا"، لتتطور الأحداث وسط صراعات عائلية وتجارية محتدمة.