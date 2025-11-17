نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد خياراته الدفاعية.. شوبير يكشف الأقرب للانضمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز الأسماء المطروحة داخل النادي الأهلي لتدعيم الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع أداء الدفاع منذ انطلاق الموسم الحالي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الإثنين إن لجنة الكرة والجهاز الفني يضعان أشرف داري على رأس الترشيحات، موضحًا: "وجهة النظر داخل الأهلي إيجابية جدًا تجاه داري، لكن القرار النهائي مرتبط بتقارير الجهاز الطبي ومدى جاهزية اللاعب وعدم تعرضه لإصابة جديدة."

وأضاف أن اسمَي عمر فايد ومحمود الجزار يتواجدان أيضًا ضمن دائرة اهتمامات الأهلي، مؤكدًا:

"لو سمعت كلام عن فايد أو الجزار صدقه، لكن حتى الآن مفيش مفاوضات رسمية."

وأشار شوبير إلى أن الأهلي بدأ بالفعل في جس نبض اللاعبين ومعرفة موقفهم قبل الدخول في خطوات رسمية، في إطار خطة تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

