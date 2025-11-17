نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة رد الاعتبار.. منتخب مصر يصطدم بكاب فيردي الليلة في مواجهة مصيرية بدورة العين الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم الليلة اختبارًا قويًا أمام منتخب كاب فيردي “الرأس الأخضر”، وذلك في إطار مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات دورة العين الودية الدولية، المقامة على الأراضي الإماراتية وسط حضور جماهيري جيد وترقب إعلامي كبير.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب نادي العين، في لقاء ينتظر أن يشهد حماسًا ورغبة حقيقية من الفريقين لإنهاء المشاركة بصورة مشرفة قبل التوقف الدولي المقبل.

الفراعنة في مهمة لتعديل الصورة بعد الهزيمة الأولى

يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم وهو يسعى لتصحيح المسار الذي اهتز بعد خسارته أمام أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة الأولى بالدورة.

ورغم أن المواجهة كانت ودية، فإن الأداء في بعض فتراتها لم يكن على مستوى الطموح، ما جعل الجهاز الفني يعيد النظر في العديد من الجوانب التكتيكية والخططية قبل المباراة المرتقبة أمام كاب فيردي.

وعلى الجانب الآخر، يعيش منتخب كاب فيردي الظروف نفسها بعدما فقد فرصة المنافسة على اللقب عقب خسارته أمام إيران بركلات الترجيح، ما يزيد من حدة المواجهة ويجعل الفريقين أمام اختبار نفسي قبل الفني.

اجتماعات مكثفة داخل المعسكر المصري

حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع اللاعبين، تضمنت مشاهدة تحليلية مفصلة لمباراة أوزبكستان، للوقوف على أبرز الأخطاء التي وقع فيها الفريق، سواء في التحرك دون كرة، أو في عملية الارتداد الدفاعي، أو في عدم استغلال الفرص أمام المرمى.



وأكد المدير الفني للاعبين أن مباراة اليوم فرصة للظهور الحقيقي، وأن الالتزام بالتعليمات الفنية سيُظهر شكل المنتخب الطبيعي المعروف عنه من حيث الانضباط والصلابة والروح التنافسية.

كما شدد على أن مباريات الدورة الودية ليست مجرد تجارب، بل خطوات ضرورية لتجهيز الفريق قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، والتي تحتاج إلى أعلى درجات الجاهزية الذهنية والبدنية.

عودة قوة ضاربة لصفوف الفراعنة

يشهد لقاء الليلة عودة عدد من العناصر المهمة التي غابت عن المباراة الماضية، وعلى رأسها الثنائي محمد الشريف وإبراهيم عادل بعد تعافيهما من الإجهاد العضلي، إلى جانب جاهزية لاعب الوسط طارق حامد الذي شارك في المران الأخير بكامل قوته، ما يمنح الجهاز الفني خيارات أوسع على مستوى التشكيل الأساسي.

ومن المتوقع أن يجري حسام حسن بعض التعديلات في التشكيلة، خاصة في الخط الهجومي، مع الاعتماد على السرعات على الأطراف والضغط العالي منذ البداية لفرض أسلوب المنتخب الوطني وإرباك دفاعات كاب فيردي.

المنتخب يُراهن على الروح قبل التكتيك

وتسيطر حالة من الإصرار داخل معسكر الفراعنة، بعدما شدد الجهاز الفني على ضرورة استعادة ثقة الجماهير وتقديم مباراة قوية تعيد صورة المنتخب المميز الذي ينتظره الجمهور دائمًا. كما أكد اللاعبون خلال اجتماعاتهم الداخلية أن مواجهة الليلة تمثل فرصة لإرسال رسالة طمأنة قبل الاستعداد للمرحلة الأهم، وهي خوض كأس الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات الفراعنة وكاب فيردي

تواجه المنتخبان من قبل في عدة مناسبات رسمية وودية، كانت الأفضلية فيها للمنتخب المصري، إلا أن منتخب كاب فيردي أثبت في السنوات الأخيرة قدرته على التطور ومنافسة كبار القارة، ما يجعل مواجهة اليوم غير قابلة للتوقع.

ترقب جماهيري وإعلامي قبل صافرة البداية

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها قد تكون الفرصة الأخيرة للجهاز الفني للوقوف على الشكل النهائي للفريق قبل التوقف الدولي. كما ينتظر المتابعون رؤية رد فعل اللاعبين بعد الانتقادات التي تعرضوا لها عقب المباراة السابقة.