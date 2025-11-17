نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار ودي لبتروجت قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق بتروجت مباراة ودية أمام الجونة عصر اليوم، ضمن برنامج التحضير لمواجهة حرس الحدود المقرر لها 23 نوفمبر، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويواصل الجهاز الفني بقيادة سيد عيد العمل دون حصول اللاعبين على راحة خلال فترة التوقف الدولي، في محاولة للحفاظ على جاهزية الفريق قبل عودة المنافسات.

غيابات بتروجت في ودية اليوم

ويفتقد بتروجت ثلاثة لاعبين في لقاء الجونة، وهم:

هادي رياض المنضم للمنتخب المصري الثاني بقيادة حلمي طولان،

حامد حمدان

وبدر موسى المتواجدان مع المنتخب الفلسطيني.



موقف بتروجت في جدول الدوري

ويحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، بينما تلقى 3 خسائر، وسجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا.

