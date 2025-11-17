نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد قوته الضاربة الأربعاء استعدادًا لشبيبة القبائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عودة لاعبي الفريق الدوليين للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل على ملعب مختار التتش، وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي خلال الفترة الحالية 14 لاعبًا دوليًا لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، حيث يشارك مع المنتخب الأول كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، وطاهر محمد طاهر المتواجد في بطولة ودية بالإمارات ضمن تحضيرات أمم إفريقيا 2025.

كما انضم لصفوف المنتخب المصري الثاني كل من:

كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، وياسين مرعي، استعدادًا لكأس العرب.

ويفتقد الفريق أيضًا الرباعي الأجنبي:

أليو ديانج، جراديشار، أشرف بن شرقي، ومحمد علي بن رمضان، لخوض ارتباطات دولية مع منتخباتهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل في السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي في أولى مباريات دور المجموعات.

وفي السياق ذاته، وضع الجهاز الفني برنامجًا استشفائيًا خاصًا للاعبين الدوليين فور عودتهم لتجنب الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

