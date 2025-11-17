نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات ياسمينا العبد في "صاحبة السعادة": "أكتر حاجة بحبها الفن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر شاشة قنوات "دي إم سي"، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة وبداياتها الفنية، كما كشفت عن كواليس آخر أعمالها الفنية.

أبرز تصريحات ياسمينا العبد

وقالت "العبد": "عديت بتجارب كتير علمتني حاجات كتير، وحسيت إني اتطورت كإنسانة وكفنانة".

وأضافت: "دلوقتي بقيت مهتمة أكتر بحياتي الشخصية، وبدأت أوازن بين الشغل وحياتي الخاصة، قبل كده كنت بدي كل حاجة للفن، بس دلوقتي بقيت شايفة إن مهم أعيش كإنسانة كمان".

وأكدت حبها العميق للفن، قائلة: "أكتر حاجة بحبها في العالم هي الفن، بس أنا كمان بني آدمة، وليا أحلام وطموحات عايزة أحققها بعيد عن الأضواء".