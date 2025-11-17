نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-0) بث مباشر مباراة مصر أمام كاب فيردي بكأس العين الودية اليوم.. شوفها مجّانًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة كأس العين الودية 2025 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الودية 2025

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد المركز الثالث في البطولة، بعد خسارته في اللقاء الماضي أمام أوزبكستان بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضية.

واختتم الفراعنة مرانهم الجماعي أمس الأحد، في إطار التحضيرات النهائية قبل مواجهة كاب فيردي، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني لتعويض الهزيمة الأخيرة.

ملعب مباراة مصر وكاب فيردي اليوم

تقام مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، حيث يتنافس المنتخبان على تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع في البطولة الودية.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج منتخب مصر في البطولة

كان منتخب مصر قد خسر مباراته الأولى في كأس العين الودية أمام أوزبكستان بنتيجة (2-0)، ويدخل لقاء اليوم بحثًا عن استعادة الثقة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل الاستحقاقات المقبلة.