نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مصر ضد كاب فيردي مباشر دون تقطيع | استعدادات كأس العرب 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر يختتم معسكر نوفمبر بمواجهة الرأس الأخضر في البطولة الودية بالعين

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن معسكر نوفمبر بمواجهة منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) الليلة، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة في مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر 2025.

وتأتي مواجهة مصر والرأس الأخضر في إطار تحضيرات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد خسارة المنتخب في المباراة الأولى أمام منتخب أوزبكستان مساء الجمعة الماضية بنتيجة 2-0، بينما خسر منتخب كاب فيردي أمام إيران بركلات الترجيح، لتكون مواجهة مصر والرأس الأخضر على المركز الثالث في البطولة الودية.

قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات

تضم قائمة الفراعنة كلا من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، دونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

واستغل الجهاز الفني فترة التوقف الحالية في نوفمبر لخوض مواجهات قوية تهدف إلى رفع جاهزية الفريق الفنية والبدنية قبل البطولة الرسمية، ومراجعة الأخطاء الفنية، بالإضافة إلى منح اللاعبين الشباب الفرصة لاكتساب الخبرة الدولية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل كأس الأمم الأفريقية

استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بالاتفاق مع اتحاد الكرة، على خوض مباراة ودية واحدة أمام نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

مشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات زيمبابوي، جنوب إفريقيا، وأنغولا. وتشارك البطولة بمجموع 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة عدد الفرق من 16 منتخبًا منذ نسخة 2019.

تردد قناة أون سبورت نايل سات:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على هوت بيرد 13 شرق:

التردد: 11747 أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD دون أي رسوم

بهذه الطريقة يمكن للجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي متابعة مباراة مصر والرأس الأخضر مباشرة ودون أي تقطيع، والاستمتاع بأداء اللاعبين قبل البطولة الرسمية.