نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يقلد نائب وزير الخارجية المصري وسام الصداقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نائب وزير الخارجية المصري وسفير القاهرة لدى موسكو نزيه النجاري وسام الصداقة.

ووقع الرئيس بوتين اليوم مرسوما منح بموجبه النجاري وسام الصداقة، وورد في نص الوثيقة المنشورة عبر الموقع الرسمي للنشر القانوني، أن التكريم جاء لمساهمته الكبيرة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين روسيا ومصر ".

وكتب في الوثيقة: "لمساهمته الكبيرة في تعزيز الصداقة والتعاون بين الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، يمنح وسام الصداقة لنزيه النجاري علي بهاء الدين".

نزيه النجاري دبلوماسي بارز شغل منصب السفير المصري لدى روسيا وأنهى مهامه شهر أغسطس الماضي، وتولى المنصب خلفا له حمدي شعبان.

خلال فترة ولايته في موسكو، لعب النجاري دورا أساسيا في تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وروسيا، إذ شارك في لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين روس.



كما انخرط في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وقد شارك في افتتاح معرض موسكو حول رحلة دميتري إيفيموف إلى مصر.

وخلال فترة الاستحقاقات الانتخابية في القاهرة تولى مهمة دعم الجاليات المصرية في روسيا، مشددا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتصويت المصريين في الخارج.

وفي ختام رحلته الدبلوماسية في روسيا قال النجاري في تصريحات خاصة لقناة RT إن علاقته بهذا البلد "وثيقة وعميقة"، مشيرا إلى ذكريات الطفولة لزياراته المبكرة إلى روسيا مع أسرته.

ويرى النجاري في التعاون المصري‑الروسي أمرا حيويا ليس فقط على المستوى السياسي، بل كذلك في مجالات الاستثمار والسياحة، وسعى من موقعه إلى تشجيع عدد من المشاريع المشتركة التي تعزز مصلحة البلدين على المدى الطويل