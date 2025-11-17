نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراعنة يسعون لإنهاء دورة العين الودية بفوز جديد بقيادة العميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر اليوم منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة العين الودية بالإمارات، حيث يسعى المدير الفني حسام حسن لتحقيق الفوز الثاني عشر له مع الفراعنة منذ توليه المهمة في فبراير الماضي.

ويعد هذا الظهور هو الثامن عشر للعميد على رأس القيادة الفنية للمنتخب، بعد أن حقق في 17 مباراة سابقة 11 فوزًا، و4 تعادلات مقابل هزيمتين، وسجل المنتخب 27 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

وكان منتخب مصر قد خسر مباراته الأخيرة أمام أوزبكستان 2-0، فيما خسر منتخب كاب فيردي أمام إيران بركلات الترجيح. وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.