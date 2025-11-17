نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم دون تقطيع بث مباشر - استعدادات كأس العرب 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل اللقاء المرتقب يحظى معلق مباراة منتخب مصر وكاب فيردي باهتمام جماهير كرة القدم العربية، إذ تنطق مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد كاب فيردي اليوم الإثنين 17 نوفمبر ضمن فعاليات بطولة العين الودية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات منتخب الفراعنة الأخيرة قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون اللقاء اليوم بالزي الأحمر والأسود في مواجهة قوية ضد نظيرهم كاب فيردي، لذا دعونا نتعرف على توقيت بداية المباراة في عدد من الدول العربية والقنوات الناقلة.

معلق مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

أعلنت قناة بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة عن تعيين المعلق الرياضي محمد الكواليني لتغطية أحداث المباراة، وسيقوم الكواليني بتحليل مجريات اللقاء ونقل أحداث المباراة بشكل مباشر وممتع لعشاق الكرة المصرية والعربية ما يجعل التغطية الرياضية اليوم مميزة للغاية.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المصري بدأ مشاركته في البطولة بمواجهة أوزبكستان والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب كاب فيردي أمام منتخب إيران بركلات الترجيح، مما يجعل مباراة اليوم صراع كبير على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن أربع منتخبات فقط مشاركة في البطولة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة

مباراة اليوم تعتبر بمثابة فرصة هامة للفراعنة لإنهاء البطولة بأداء قوي وتحقيق الميدالية البرونزية على الأقل، إضافة إلى منح الجهاز الفني فرصة لاختبار اللاعبين من جديد قبل خوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، لذا سنكون على موعد من لقاء كروي ساحر يسعى فيه كلا المنتخبين في اقتناص 3 نقاط علية وتحقق الفوز وإرضاء الجماهير بعد خسارة خوض المباراة النهائية للبطولة ووصول كلا من منتهب اوزبكستان وإيران لها.

من المقرر أن تنقل المباراة مباشرة عبر تردد قناة أون تايم سبورت 1، كما أعلنت أيضا قناة أبو ظبي الرياضية عن نقل اللقاء عبر تردداتها على الأقمار الصناعية، ومن المقرر بداية اللقاء اليوم عند تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.