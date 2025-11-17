نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور تامر عبدالمنعم وسفير دولة فينزويلا إحتفالية تعميق العلاقات المصرية الفينزويلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت مساء أمس إحتفالية مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فينزويلا والتي أقامتها دولة فينزويلا على خشبة مسرح السامر بالعجوزة بحضور سفير فينزويلا بالقاهرة السيد ويلمر بارينتوس والفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية نائبا عن معالي وزير الثقافة.

أقيمت الإحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وحضر الإحتفالية سفراء دول أورجواي، البرازيل، مالي، كوبا ورئيس الحزب الناصري وأعضاء مجلس النواب ومساعدي وزير الخارجية ونقيب المحامين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني للجمهوريتين ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية لإلقاء كلمته ورحب بالحضور الكريم ومثمنا العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكدا أن أعظم وسيلة للتواصل والمحبة والثقافة هي الفن.

بعدها ألقى السيد ويلمر بارينتوس سفير دولة فينزويلا بالقاهرة التي أكد فيها على علاقة فينزويلا بمصر وشكر وزارة الثقافة المصرية ووزير الثقافة على إستضافة الإحتفالية بمسرح السامر.

شارك في الإحتفالية فرقة فينزويلا للرقص والغناء وفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وقدما باقة من أجمل فقراتهما.

من ناحية أخرى بدأت هذه الإحتفالية منذ يومين بعرض فيلم فينزويلي طويل بقصر السينما وحضره الجالية الفينزويلية بالقاهرة.