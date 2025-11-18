نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحب والحرب".. دراما عربية عالمية تجمع منة شلبي وإياد نصار في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "الحب والحرب" ينضم إلى خريطة مسلسلات رمضان على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجمع نخبة من النجوم العرب والعالميين، مثل منة شلبى وإياد نصار وآدم بكرى وكامل الباشا، بالإضافة إلى نجمة إنجليزية عالمية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

اخر اعمال منة شلبي

وكان اخر اعمال منة شلبي هو فيلم هيبتا 2 -المناظرة الأخيرة، الذي يعرض حاليا في دور السينمات، يقدم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفًا تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.

ابطال فيلم هيبتا 2 -المناظرة الأخيرة

وتضم قائمة أبطال فيلم هيبتا 2 العديد من النجوم، وهم: كريم فهمي، منة شلبي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك، والعمل قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.