ويجز يشعل جوجل ويتصدر التريند بعد إطلاق ديو “كلام فرسان” مع الكينج محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية حالة من النشاط المكثّف بعدما تصدّر اسم ويجز قائمة تريند جوجل، وذلك بالتزامن مع طرح الديو المنتظر “كلام فرسان” الذي يجمعه لأول مرة مع الكينج محمد منير، في تعاون فني لافت جذب اهتمام الجمهور وخلق حالة واسعة من الترقب والمتابعة.

وجاء الديو الجديد عبر فيديو كليب أطلقته المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب، حيث ظهر منير وويجز في حالة انسجام فني غير مسبوق، يجمع بين روح الكينج الأصيلة وطاقة الراب الحديثة التي تميّز ويجز، ليقدما مزيجًا موسيقيًا منح العمل حضورًا قويًا منذ اللحظة الأولى.

ديو استثنائي يمهّد لمرحلة فنية جديدة لويجز

يُعد “كلام فرسان” بمثابة خطوة افتتاحية لسلسلة تعاونات مرتقبة بين منير وويجز، خاصة أن العمل يأتي ضمن سياق تحضيرات ويجز لألبومه الجديد “عقارب سايد بي”، وهو الجزء الثاني من ألبومه الأول “عقارب” الذي طرح قبل ثلاثة أشهر وضم 12 أغنية لاقت انتشارًا واسعًا، من بينها “خسرت الشعب”، “افتر بارتي”، و“الأيام”.

ويرى متابعون أن هذا الديو ليس مجرد تعاون عابر، بل محطة فنية تُعبّر عن رغبة ويجز في توسيع نطاق تجاربه الموسيقية، واستحضار روح الكينج في قالب عصري يجمع بين خبرة منير الطويلة وخط ويجز الغنائي المختلف، وهو ما جعل الجمهور يصف اللقاء بأنه “صدمة فنية جميلة”.

تفاعل جماهيري ضخم على منصات السوشيال ميديا

ما إن طُرح الكليب حتى امتلأت مواقع التواصل بتعليقات تُشيد بالعمل، إذ اتفق كثيرون على أن المزج بين صوت منير الدافئ وأسلوب ويجز السريع منح الأغنية حالة خاصة، فضلاً عن الإخراج البصري الذي قدّم الثنائي بروح مغامرة تعكس عنوان الأغنية.

وتحوّل التعاون إلى حديث المنصات، ليتصدر ويجز قائمة البحث على جوجل لساعات طويلة، وسط توقعات بارتفاع نسبة المشاهدات خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أن العمل يمثل نقطة التقاء بين جيلين مختلفين من الموسيقى.

مفاجآت مرتقبة في الطريق

ويستعد ويجز، وفق ما يتردد في الأوساط الفنية، لمجموعة من المفاجآت ضمن ألبوم “عقارب سايد بي”، الذي من المتوقع أن يحمل بصمة أكثر نضجًا وتنوعًا، خاصة بعد نجاح الجزء الأول وتحقيقه انتشارًا واسعًا خلال فترة قصيرة من طرحه.

وبذلك ينجح ويجز مرة جديدة في خطف الأضواء وتصدر العناوين، مؤكّدًا قدرته على التجديد وتقديم محتوى مختلف يلامس الجمهور ويثير اهتمامه، فيما يبقى التعاون مع الكينج محمد منير أحد أبرز محطاته الفنية خلال عام 2025.