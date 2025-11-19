الرياضة

"مش من حقه".. صلاح سليمان يهاجم حسام حسن بعد تصريحاته الأخيرة

"مش من حقه".. صلاح سليمان يهاجم حسام حسن بعد تصريحاته الأخيرة

أحمد جودة - القاهرة - انتقد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر بشأن راتبه الشهري مع المنتخب.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: يحسب لمنتخب تونس إنها واجهت منتخب قوي مثل منتخب  البرازيل.

واضاف: روجيرو ميكالي لم يحقق شيئا مع منتخب مصر الأولمبي وفكرة تدريبه منتخب مصر مرة أخرى غير سليمة

وتابع:  لا يصح أن يتحدث  حسام حسن  عن مرتبه، وطالما ارتضى بالمرتب من البداية خلاص، من الصعب تتويج مصر بكأس الأمم الأفريقية ولكن اتمنى نصل للنهائي..

وواصل:بيراميدز أفضل نادي في إفريقيا ويليه .. ولكن الأهلي هيوصل للنهائي، بنسبة 80٪ الزمالك سيتوج بالكونفيدرالية

