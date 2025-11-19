نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: حسام حسن "اللي في قلبه على لسانه".. وما حققه إنجاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، على التصريحات التي أدلى بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب مواجهة كاب فيردي

وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حسام حسن مدير فني مميز وحقق نتائج جيدة مع منتخب مصر وحقق ما أراده الشعب المصري

واضاف: حسام حسن "اللي في قلبه على لسانه" ولكن بلاش يرد ويركز في تصريحاته من اجل الابتعاد عن الانتقادات القوية التي يتعرض لها

وتابع: ما حققه حسام حسن إنجاز، ومن حق الناس تقلق بسبب أداء المنتخب امام أوزبكستان وكاب فيردي

وأردف: أكيد لا يوجد احد من جهاز منتخب مصر أبلغ محمد الشناوي بالتبديل مسبقا عشان كده اتعصب وهو خارج