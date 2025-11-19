الرياضة

عودة محمود الجمال من الإصابة ومشاركته في فوز القزازين على مركز شباب النجوم

0 نشر
0 تبليغ

عودة محمود الجمال من الإصابة ومشاركته في فوز القزازين على مركز شباب النجوم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة محمود الجمال من الإصابة ومشاركته في فوز القزازين على مركز شباب النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد محمود الجمال، لاعب وسط فريق مركز القزازين، للمشاركة رسميا بعد غياب طويل منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال إبريل الماضي، ليظهر اليوم بشكل مميز في انتصار فريقه على مركز شباب النجوم بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية ب لدوري القسم الثاني ب 

وشارك الجمال في اللقاء بعد تعافيه الكامل لمدة ثلاثون دقيقة، ليساهم في تحقيق فوز مهم يرفع رصيد القزازين إلى 14 نقطة يحتل بها الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسبق له اللعب لأندية غزل دمياط، ووادي دجلة، ومركز شباب السرو قبل انضمامه لصفوف القزازين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا