نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة محمود الجمال من الإصابة ومشاركته في فوز القزازين على مركز شباب النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد محمود الجمال، لاعب وسط فريق مركز القزازين، للمشاركة رسميا بعد غياب طويل منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال إبريل الماضي، ليظهر اليوم بشكل مميز في انتصار فريقه على مركز شباب النجوم بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية ب لدوري القسم الثاني ب

وشارك الجمال في اللقاء بعد تعافيه الكامل لمدة ثلاثون دقيقة، ليساهم في تحقيق فوز مهم يرفع رصيد القزازين إلى 14 نقطة يحتل بها الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسبق له اللعب لأندية غزل دمياط، ووادي دجلة، ومركز شباب السرو قبل انضمامه لصفوف القزازين.