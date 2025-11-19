نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا يليق بكابتن النادي الأهلي".. صلاح سليمان يفتح النار على اعتراض محمد الشناوي أمام كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق، أن أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز هو الأفضل في الوقت الحالي والأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بشكل عام فمحمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي؛ ولكن حاليا أحمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر.

وأضاف: أحمد الشناوي هو الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر في الوقت الحالي نظرا لما يقدمه من مستويات قوية مع نادي بيراميدز

وتابع: لا يليق أن كابتن الأهلي محمد الشناوي يعترض على جهاز المنتخب بهذا الشكل وهو اخطئ بكل تأكيد

وأردف: الجهاز الفني لمنتخب مصر كان يجب أن يبلغ محمد الشناوي بالقرار قبل المباراة حتى يتجنب مثل هذا التصرف