نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: كولر "أتحرق" مع الأهلي.. ولا يصلح لتدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي لا يناسب تدريب منتخب مصر

وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مارسيل كولر "اتحرق" في مصر ورحل عن الأهلي بشكل غير جيد

واضاف: وجهة نظري مارسيل كولر اقل بكثير من فكرة أنه يتولى تدريب منتخب مصر ولا يناسب المنتخب في الوقت الحالي

وتابع: الأهلي أفضل نادي في إفريقيا وتخوف الشبيبة من مواجهته أمر طبيعي والاهلي هو الأوفر حظا للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا